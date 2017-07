Sauber blaast motorendeal met Honda voor volgend jaar af

Volgens de nieuwe teambaas Frederic Vasseur is de beslissing om met Honda te breken vanuit strategisch oogpunt genomen.

"We vinden het heel jammer dat we op dit moment niet door kunnen gaan met de geplande samenwerking", laat de Fransman weten op de website van Sauber. "Maar we doen dit met het oog op de toekomst van Sauber F1."

Vasseur werd onlangs aangesteld als opvolger van Monisha Kaltenborn, die door de nieuwe eigenaren Longbow Finance S.A. aan de kant werd gezet. Zij was juist een groot voorstander van de overeenkomst met Honda.

Sauber rijdt dit seizoen met een jaar oude Ferrari-motor. Het Zwitserse achterhoedeteam hoopt op korte termijn bekend te maken met welke leverancier de renstal voor komend jaar in zee gaat.

McLaren

Volgens Honda is de beslissing om uit elkaar te gaan met wederzijds goedkeuren genomen. "Dat komt ook door een verschil van inzicht over de toekomst van beide partijen", legt Masashi Yamamota van Honda uit.

Desondanks zegt de Japanse motorenbouwer de koningsklasse van de autosport trouw te willen blijven. Het is echter nog altijd onduidelijk of Honda volgend seizoen wel een partner binnen de Formule 1 heeft. McLaren twijfelt al enige tijd of het de samenwerking na een aantal moeizame jaren wil voortzetten.

De Japanse krachtbron is op dit moment de traagste van het veld. Daarnaast is een gebrek aan betrouwbaarheid een probleem van de Honda-motoren.

Sauber staat voorlaatste in het constructeurskampioenschap. Pascal Wehrlein wist vijf punten te pakken dit jaar. Zijn teamgenoot Marcus Ericsson staat nog met lege handen. Alleen McLaren pakte minder punten.