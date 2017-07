Verstappen baalt van komst halo-cockpit volgend jaar in Formule 1

"We moeten het besluit respecteren, maar ik houd er niet van", zei de Nederlander van Red Bull Racing donderdag op de persconferentie in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije.

Verstappen is niet de enige coureur die baalt van het besluit van de internationale autosportfederatie FIA, die vorige week bekendmaakte dat de auto's in de koningsklasse van de autosport vanaf 2018 worden uitgerust met de cockpit die de veiligheid van de coureurs moet vergroten. Naar verluidt is van alle teams alleen Ferrari voorstander.

Voornaamste kritiekpunten zijn dat de beschermende ring boven de cockpit het zicht belemmert van de coureurs, claustrofobie kan veroorzaken en een lelijke toevoeging is aan de wagens.

Volgens Verstappen is de Formule 1 ook zonder halo-cockpit veilig genoeg. "Door de terugkeer van de virtual safetycar is het al veiliger geworden. De wielen laten ook niet meer zomaar los en als er dingen over het circuit vliegen houdt de halo-cockpit dat echt niet tegen. Ik snap daarom niet waarom dit nodig is."

Slecht

Evenals Verstappen spraken Nico Hülkenberg (Renault) en Kevin Magnussen (Haas F1) zich donderdag uit tegen de komst van de halo-cockpit. "Het is een lelijk ding. En als iets er slecht uitziet, is het ook slecht", zei Magnussen. Bij een enquête die in januari werd gehouden toonde een meerderheid van de coureurs zich al tegenstander.

Sebastian Vettel (Ferrari) en Fernando Alonso (McLaren) spraken donderdag wel positief over de halo-cockpit. De Duitse WK-leider denkt dat de halo de veiligheid ten goede komt. "Ik begrijp wel dat mensen de halo niet op een Formule 1-auto willen zien, maar voor de veiligheid is de komst goed."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 14.00 uur. Vrijdag om 10.00 uur is de eerste vrije training en om 14.00 uur de tweede. De derde vrije training (11.00 uur) en de kwalificatie (14.00 uur) zijn op zaterdag.