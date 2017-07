Renault sluit terugkeer Kubica in Formule 1 dit jaar uit

Eerder deze week maakte Renault bekend dat Kubica na de Grand Prix van Hongarije gaat testen voor het team op de Hungaroring. Daarmee komt een eventuele terugkeer in de Formule 1 voor de 32-jarige coureur een stap dichterbij.

Na een zwaar rallyongeluk in 2011 werd dat nog voor onmogelijk gehouden. De rechterarm van Kubica functioneert sindsdien niet optimaal.

Er is geen sprake van dat Kubica dit seizoen al de zwak presterende Jolyon Palmer vervangt. "We blijven Jo steunen, er is absoluut geen verandering in de plannen", zegt teambaas Cyril Abiteboul tegen Autosport.

"We willen Robert graag nader onderzoeken na de eerdere tests die hij heeft gedaan. Hij heeft gereden in onze auto van 2012, heeft medische checks ondergaan en in de simulator gereden. Dat willen we gaan uitbreiden."

Fysiek

De huidige Formule 1-auto's zijn door nieuwe regelgeving sneller en vragen in fysiek opzicht meer van de coureurs. "We gaan kijken hoe realistisch het voor Robert is om een moderne F1-auto te besturen", aldus Abiteboul. "In Hongarije hebben we die mogelijkheid."

"Het is meer iets voor de middenlange termijn, het is geen optie om op korte termijn iets te veranderen in onze stoeltjesverdeling."

Kubica gaat volgende week woensdag samen met de tien jaar jongere Canadees Nicholas Latifi testen op de Hungaroring. "Robert zou een kandidaat kunnen zijn voor een stoeltje in 2018, maar voordat we hem echt in overweging kunnen nemen moeten we zien hoe hij omgaat met de verhoogde downforce. De auto van 2012 is bepaald niet representatief meer", stelt Abiteboul.

Kubica krijgt bij Renault niet de garantie op een stoeltje in 2018 als hij de testen doorstaat. "Als hij het goed doet, betekent dat niet dat hij automatisch een plek krijgt. Ik heb Palmer gezegd dat hij ook een optie is voor volgend jaar. Hij heeft het zelf in handen."

Palmer is na tien van de twintig races nog altijd puntloos. Zijn ploeggenoot Nico Hülkenberg heeft 26 punten verzameld.