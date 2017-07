Renault wijst Kubica aan als testrijder in Hongarije

De 32-jarige Pool neemt samen met de tien jaar jongere Canadees Nicholas Latifi afwisselend plaats in de Formule 1-auto van dit seizoen.

Het aanstaande optreden van Kubica in Hongarije lijkt een nieuwe stap op weg naar een terugkeer in de koningsklasse van de autosport. Hij moest in 2011 noodgedwongen stoppen na een zware crash bij een rally, waarbij hij zijn rechterarm bijna verloor.

Vorige maand testte Kubica in Valencia al succesvol in een oude wagen van Renault en hij liet nadien weten open te staan voor een terugkeer in de Formule 1. Renault-baas Cyril Abiteboul drukte geruchten daarover echter de kop in.

Kubica was tussen 2006 en 2010 actief in de Formule 1 en eindigde in totaal twaalf keer op het podium. In 2008, het jaar waarin hij als Sauber-coureur de Grand Prix van Canada won, werd hij bovendien vierde in de strijd om de wereldtitel. T

Tijdens zijn laatste jaar als Fomule 1-coureur reed Kubica in dienst van Renault. Hij pake toen drie podiumplaatsen en werd uiteindelijk achtste in de WK-stand. Momenteel zijn Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer de rijders van Renault.