Lauda kraakt beslissing FIA om halo-cockpit in te voeren

De FIA maakte het besluit woensdag bekend nadat vorig jaar al een aantal keer met de veiligheidsaanpassing werd getest. Lauda vindt het niets.

"We hebben de halo, het aeroscreen en de shield getest en ze voldeden alle drie niet honderd procent. Je moet in zo'n situatie de juiste keuze maken. De keuze voor de halo is de verkeerde", zegt de Mercedes-adviseur donderdag tegen persbureau Reuters.

"De FIA heeft de Formule 1 zo veilig als wat gemaakt. Ook het gevaar van vliegende wielen is grotendeels ondervangen, omdat ze steeds steviger vastzitten. Het risico voor de coureurs is minimaal geworden."

Er is veel kritiek op de halo. De beschermende ring boven de cockpit belemmert het zicht van de coureurs licht, zou claustrofobie kunnen veroorzaken en wordt als lelijke toevoeging aan de wagens gezien.

Vernietigd

Lauda, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, vindt dat de FIA zichzelf met de invoering van de halo-cockpit in de vingers snijdt als het gaat om de populariteit van de sport.

"We willen nieuwe fans werven door snelle auto's en de sport dichterbij te brengen. Dat wordt nu vernietigd door een overreactie", is de Oostenrijker duidelijk in zijn oordeel.

Onder anderen drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Max Verstappen lieten zich eerder al kritisch uit over de halo. Bij een enquête die in januari werd gehouden toonde een meerderheid van de coureurs zich ook tegenstander.

Sebastian Vettel van Ferrari testte afgelopen vrijdag op Silverstone nog met de shield, een alternatieve vorm van cockpitbescherming. Dat bleek vanwege beperkt zicht geen succes. Vettel voelde zich bovendien duizelig worden.