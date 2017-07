Hamilton wil 'nog vijf of zes jaar' doorgaan in Formule 1

De 32-jarige Hamilton pakte in 2008, 2014 en 2015 de wereldtitel en de Mercedes-coureur is dit seizoen met Ferrari-rijder Sebastian Vettel verwikkeld in een strijd om het kampioenschap.

"Mijn carrière duurt nog vijf of zes jaar. Daarna heb ik geen interesse om commentator of manager te worden", zegt Hamilton tegen Interview Magazine.

Hamilton, die eerder in zijn loopbaan uitkwam voor McLaren, denkt dat hij het nog een paar jaar kan volhouden in de Formule 1 doordat hij zijn sport tegenwoordig anders benadert dan voorheen.

"Ooit kwam ik mijn hotelkamer vier dagen lang niet uit toen ik niet won. Nu ben ik volwassener en realiseer ik dat niet alles valt of staat met winnen. Er werken zoveel meer mensen bij Mercedes, daar moet ik me van bewust zijn. De lessen die ik heb geleerd toen ik niet won hebben me sterker gemaakt."

Falen

De teamgenoot van Valtteri Bottas heeft daarentegen wel eens moeite met de druk die hem van buitenaf wordt opgelegd, maar ook dat is voor Hamilton een drijfveer om nog een paar jaar door te gaan in de Formule 1.

"Ik heb het gevoel dat mensen verwachten dat ik zal falen, waardoor ik wel extra graag wil winnen. Iedereen weet dat je goed bent en wacht op het moment dat je onderuit gaat", aldus de Brit.

Hamilton won dit seizoen de Grands Prix van China, Spanje, Canada en Groot-Brittannië. In de WK-stand geeft hij slechts een punt toe op Vettel: 177 om 176.

De volgende race van het Formule 1-seizoen staat op zondag 30 juli in Hongarije op het programma. Vier weken later is het circuit van Spa-Francorchamps in België aan de beurt.