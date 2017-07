Formule 1-coureurs steunen invoering omstreden cockpitbescherming

De FIA maakte woensdag bekend dat de auto's in de koningsklasse van de autosport met ingang van 2018 worden uitgerust met een zogenoemde halo-cockpit, die de veiligheid van de coureurs moet vergroten.

Hoewel slechts één team helemaal achter de invoering zou staan, besloot de FIA de voorgenomen introductie uit veiligheidsoogpunt toch door te drukken. Dat leidde tot ophef en verbolgenheid onder liefhebbers van de Formule 1.

Tegenover die onvrede staat de opgetogen reactie van de GPDA, de belangenvereniging voor Formule 1-coureurs. "Wij steunen maatregelen om de veiligheid te vergroten altijd", zegt voorzitter Alex Wurz tegen Motorsport.com. "Al weten we dat de halo controversieel is vanwege zijn uiterlijk."

"Wat betreft de invoering van de extra hoofdbescherming: de coureurs respecteren het standpunt van de FIA over veiligheid en steunen de voortdurende zoektocht naar manier om het races minder gevaarlijk te maken."

"De laatste decennia hebben we steeds hogere snelheden en rondetijden gezien en dat kan alleen maar vanwege de toegenomen veiligheid. Hoewel de halo esthetisch gezien wellicht niet de fraaiste oplossing is, zullen wij als coureurs zo hard mogelijk blijven rijden. Dat is immers de reden dat de Formule 1 zo populair is."

Spektakel

Ondanks de hevige weerstand besloot de FIA de cockpitbescherming toch in te voeren met ingang van het komende seizoen. Een van de belangrijkste redenen zou zijn dat de autosportfederatie juridisch in de problemen zou kunnen komen bij eventueel letsel dat voorkomen had kunnen worden door de halo.

De GPDA legt zich er daarom, ondanks het niet zo fraaie uiterlijk, bij neer en benadrukt dat de het spektakel van de Formule 1 niet plots verdwijnt door de invoering van de halo.