Marko hoopt dat update Red Bull leidt tot podium Verstappen in Hongarije

Verstappen kende dit seizoen tot dusver veel pech door technische problemen. In de Grand Prix van Groot-Brittannië maakte hij zondag een einde aan een teleurstellende reeks door als vierde over de finish te komen.

In de voorbije weken liet Verstappen een paar keer zijn teleurstelling blijken over het grote gat met concurrenten Mercedes en Ferrari. "En hij heeft gelijk. Op Silverstone hoopten we wat dichterbij te zitten, maar dat was niet echt zo", zegt Marko in gesprek met NUsport.

"De race verliep op een voor ons acceptabele manier, maar het gat is nog steeds te groot. In Boedapest hebben we een grote update, dus hopelijk kunnen we dan veel problemen oplossen en dichter bij de concurrentie komen."

De 74-jarige Oostenrijker vindt het belangrijk dat Verstappen ondanks de tegenslagen die hij dit seizoen kende hoop blijft houden. "In Groot-Brittannië was de derde plek zelfs dichbij. Daniel Ricciardo heeft dit seizoen ook al vaak op het podium gestaan. Hij moet niet opgeven in de komende races."

Boedapest

Marko weet dat er in de tweede helft van het Formule 1-seizoen nog voldoende Grands Prix komen waarin Verstappen bij de eerste drie kan eindigen. De 19-jarige Limburger haalde tot dusver alleen in China het podium, waar hij derde werd.

"Het is mogelijk in Boedapest, maar bijvoorbeeld ook in Singapore. En zodra het gaat regenen, zit Max van voren. Gelukkig hebben we voor nu de reeks kunnen beëindigen waarin hij niet finishte, dat is het belangrijkste", aldus Marko, die op Silverstone nog een lichtpuntje zag.

"Max had waarschijnlijk de snelste ronde gereden als hij bij de laatste sector in de slotronde niet werd opgehouden door Daniil Kvyat. Het liet in ieder geval zien dat we op de goede weg zijn."

De voormalig Formule 1-coureur genoot bovendien van de manier waarop Verstappen Ferrari-rijder Sebastian Vettel in de beginfase van de Britse Grand Prix achter zich hield. "Dat gevecht was fantastisch. Helaas kreeg hij in de slotfase van de race nog te maken met een slechte voorband, waardoor we geen risico namen."

Nederlandse fans

De Grand Prix van Hongarije wordt volgende week zondag verreden. Na een zomerstop van vier weken gaat het Formule 1-seizoen vervolgens op 27 augustus verder met de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps, waar net als in de voorgaande jaren veel Nederlandse fans worden verwacht.

Verstappen is de huidige nummer zes in de WK-stand met 57 punten. De Nederlander moet Vettel (177), Lewis Hamilton (176), Valtteri Bottas (154), Ricciardo (117) en Kimi Raikkonen (98) voor zich dulden.