Villeneuve vindt dat Toro Rosso af moet van brokkenpiloot Kvyat

Het incident was niet bepaald het eerste van dit jaar. Zo was de Rus twee weken geleden in Oostenrijk ook al verantwoordelijk voor de eliminatie van zowel Fernando Alonso als Max Verstappen.

"Weet je wat het ergste is", zegt Villeneuve maandag tegen Autosport. "Hij neemt direct via de radio contact op met zijn team om de schuld bij de ander te leggen. Alsof niemand het incident heeft gezien. Dat laat zien dat hij een verkeerde houding heeft. Hij moet thuis blijven en zich schamen."

Volgens de wereldkampioen van 1997 lag de schuld van het incident op Silverstone volledig bij de Rus, die vorig jaar tijdens het seizoen bij Red Bull Racing werd vervangen door Verstappen.

Verkeerd signaal

Kvyat werd na de actie bestraft met een drivethrough-penalty, maar zelf vond de Rus die straf onterecht. Villeneuve vindt dat de Rus daarmee het verkeerde signaal afgeeft.

"Hij kwam dwars de baan op en als Sainz daar niet had gezeten, was hij erafgegaan. Hij zou eens thuis moeten blijven om na te denken, want dit is niet de eerste keer. Misschien is Formule 1 wel te snel voor hem, ik weet het niet."

Volgens de Canadees siert het een coureur als hij de schuld op zich neemt na een crash, zelfs als het zijn schuld niet is. "Alleen op die manier red je het. Normaal krijgen rijders zelden een tweede kans, maar hij heeft er al voldoende gehad en lijkt er niet van te leren."

Door al zijn escapades dreigt Kvyat binnenkort een race te moeten missen. De Rus is nog drie strafpunten verwijderd van een schorsing.