Hamilton zegt dat auto op Silverstone voor het eerst optimaal presteerde

Hamilton reed op het circuit van Silverstone van begin tot eind aan de leiding. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas, die vanwege een gridstraf vanaf de negende plek moest beginnen, maakte het succes voor Mercedes compleet door als tweede te eindigen.

"Het is mooi dat we eindelijk eens het optimale uit onze auto hebben gehaald", zegt een enthousiaste Hamilton tegen autosport.com. "Voor het eerst dit seizoen had ik het gevoel dat we met beide wagens aanzienlijk sneller waren dan de Ferrari's."

"Het is een mooie opsteker. Dit geeft ons een goede uitgangspositie voor de tweede helft van het seizoen", aldus de drievoudig wereldkampioen.

De Duitse renstal heeft nu drie van de laatste vier races gewonnen. Alleen in Azerbeidzjan was Mercedes niet de beste. Die Grand Prix werd gewonnen door Red Bull-coureur Daniel Ricciardo.

Wolff

Teambaas Toto Wolff is iets minder uitgesproken dan Hamilton. "Ik zou graag willen zeggen dat we nu de snelste auto in de Formule 1 hebben", aldus Wolff. "Maar op het moment dat je dat zegt en je presteert bij de volgende race minder krijg je een soort klap in je gezicht."

Wolff wil eerst de aankomende Grand Prix van Hongarije afwachten, voordat hij conclusies trekt. "Ik wil eerst zien hoe de auto in Boedapest omgaat met de lagere snelheden en de hoge temperaturen. Dan heb ik misschien het complete plaatje voor me."

Hamilton won zondag voor de vierde keer op rij zijn thuisrace op het circuit van Silverstone. De Brit kwam door zijn overwinning in de WK-stand op slechts één punt van Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur kende geen vlekkeloze race en werd slechts zevende.

De Grand Prix van Hongarije wordt op 30 juli verreden. Daarna is er vier weken zomerpauze.