Vettel noemt Verstappen 'een beetje wild' in remzones

"Hij was een beetje wild", zegt Vettel tegen Motorsport. Beide coureurs raakten bij hun duel halverwege de race kort van de baan, waarna Vettel er niet in slaagde om Verstappen te passeren.

"Hij probeert zo hard mogelijk zijn plek te verdedigen, maar je moet wel op je lijn blijven", stelt Vettel. De coureur van Ferrari vindt niet dat Verstappen te ver ging met zijn bewegingen in de remzone. "Nee, niet echt. Je kunt er over discussiëren. Je kunt je ook afvragen wat het Verstappen heeft opgeleverd."

Kort na zijn mislukte inhaalactie bij Verstappen maakte Vettel een pitstop. Nadat de 19-jarige coureur van Red Bull enkele ronden later ook een bandenwissel maakte, kwam hij achter Vettel de baan op.

Door een kapotte band aan het einde van de race liep Vettel een derde plek mis en werd hij uiteindelijk zevende op Silverstone. Verstappen moest met bandenslijtage in de slotfase van de Grand Prix uit voorzorg een pitstop maken en werd vierde in de door Lewis Hamilton gewonnen race.

Kalmer

Vorig seizoen uitte Vettel regelmatig kritiek over de in zijn ogen te wilde rijstijl van Verstappen. De Duitser hield zich zondag op de vlakte. "Ik weet zeker dat hij kalmer wordt. Hij heeft nog steeds niet heel veel races achter zijn naam staan", aldus Vettel over Verstappen, die zondag de vijftigse Grand Prix uit zijn loopbaan reed.

"We streden om een positie en er waren verder geen andere auto's in de buurt, dus het is prima dat hij fel verdedigde. Hij is al rustiger geworden dan voorheen, dat is ook normaal."

Verstappen zelf keek nuchter terug op de strijd met Vettel. "Het gevecht was prima, ik moest met hand en tand verdedigen. Op een gegeven moment kwam Vettel binnendoor, toen moest ik buitenom en reed hij vol gas tegen het wiel aan. Zolang er niets afbreekt, mag dat allemaal", aldus Verstappen op zijn eigen website.

Op 30 juli staat in Hongarije de volgende Grand Prix van het seizoen op het programma. Daarna is er vier weken zomerpauze.