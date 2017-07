Pirelli onderzoekt bandenincident Ferrari in slotfase Britse Grand Prix

In de 49e van de in totaal 52 rondes moest Kimi Raikkonen met een kapotte linkervoorband de pitstraat in en een ronde later was het de beurt aan teamgenoot Sebastian Vettel.

Raikkonen zakte door het probleem van de tweede naar de derde plaats en WK-leider Vettel viel terug van plek vier naar zeven. Max Verstappen, die leek af te stevenen op de vijfde plaats, werd daardoor vierde.

"We onderzoeken alle facetten en ik sluit niets uit. Om tot een goede conclusie te komen moeten we overal rekening mee houden", zei een woordvoerder van Pirelli zondag na de race op Silverstone.

De Italiaanse bandenfirma neemt enkele dagen de tijd voor een onderzoek en verwacht dus in de loop van de week met resultaten te komen. "Het is te makkelijk om te zeggen dat het puur slijtage is. Dat zou ook niet professioneel zijn."

Verstappen

In de laatste rondes maakte Verstappen een extra pitstop omdat hij linksvoor eveneens met een slechte band te maken kreeg. In tegenstelling tot Raikkonen en Vettel was hij er op tijd bij.

"Het kan ook gewoon een lekke band zijn geweest, we weten het niet", aldus de Pirelli-woordvoerder over de materiaalproblemen bij de coureurs van Ferrari.

"We weten dat de linkervoorband onderhevig is aan veel druk en slijtage. Het is één van de onderdelen die het meest te lijden heeft op het circuit in Silverstone."

Ondanks zijn zevende plaats gaat viervoudig wereldkampioen Vettel nog nipt aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een punt marge op Lewis Hamilton: 177 om 176.

Over twee weken is in Hongarije de volgende Grand Prix.