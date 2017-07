Verstappen stelt dat vierde plek maximaal haalbare was op Silverstone

"We moeten gaan kijken wat er fout is gegaan dit weekend, want we waren niet snel goed. Maar we hebben wel het maximaal haalbare aantal punten gehaald", zei de Red Bull Racing-coureur voor de camera van Ziggo Sport.

Verstappen kende nog wel een goede start op Silverstone. Hij was sneller weg dan Sebastian Vettel en leek in de eerste bocht ook diens collega bij Ferrari Kimi Raikkonen te grazen te nemen.

"Ik kwam aan de buitenkant van Kimi te zitten. Hij blokte me waardoor ik erachter moest aansluiten. Daardoor had ik geen grip dus ik moest even wachten met op het gas gaan. Zo kon Vettel terugkomen maar daarna ging ik hem meteen weer buitenom voorbij. Dat was mooi."

Verstappen werd in de eerste twintig ronden voortdurend opgejaagd door Vettel, maar met enkele fraaie acties slaagde hij er lange tijd in de Duitse Wk-leider achter zich te houden.

"Of ik zulke gevechten elke race wil hebben? Wel als het voor de eerste plek is. Nee, zo'n duel is leuk maar we zijn gewoon te langzaam. Ik moest met hand en tand verdedigen. Hij kwam met veel snelheid binnendoor en ik verdedigde buitenom. Toen reed hij vol gas tegen me aan. Dat mag allemaal als er maar niets afbreekt."