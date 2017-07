Verstappen denkt niet dat hij podium verspeelde door late pitstop

In de laatste rondes kregen Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel allebei te maken met een lekke band. Doordat Verstappen zelf ook de pits in ging, was een derde plek uit het zicht.

"Als ik niet naar binnen was gegaan, reed ik misschien één of twee seconden voor Raikkonen. En hij had nieuwe banden, dus die plek had ik dan nooit vastgehouden", legde de rijder van Red Bull Racing na de race uit.

De 19-jarige Verstappen, die in de voorgaande drie Grands Prix uitviel, zag de vierde plaats zodoende als het maximaal haalbare. "Ik ben redelijk tevreden. Ik heb eindelijk weer eens een race uitgereden, dus dat is top."

"We waren nog steeds te langzaam, maar we hebben wel maximaal gepresteerd. Het gevoel is positief, we hebben punten gepakt en nu moeten we de auto verbeteren."

Vettel

In het eerste deel van de race op Silverstone was Verstappen met Vettel in een felle strijd verwikkeld om de derde plek. Hij wist de Duitser aanvankelijk op knappe wijze achter zich te houden.

"Het gevecht met Sebastian was hard maar fair, op één tikkie na. Zat hij over de boordradio weer te klagen? Dat neem ik niet serieus, zeker niet na alles wat hij zelf gedaan heeft."

In de slotronde leek Verstappen nog op weg naar de snelste rondetijd, maar hij kwam niet snel genoeg langs Toro Rosso-coureur Daniil Kvyat.

"Ik werd opgehouden in de laatste sector. Ik slingerde nog een beetje, zo van: laat me er alsjeblieft even voorbij. Hij ging niet aan de kant, dat was wel jammer", aldus de Limburger.

Hongarije

Over twee weken staat in Hongarije de elfde Grand Prix van het seizoen op het programma. Red Bull voert voor die race een aantal grote upgrades door, maar Verstappen wil daar nog niet te veel conclusies aan verbinden.

"Het is nog moeilijk te zeggen. We krijgen veel updates en ik weet welke, maar het is even afwachten hoe die op het circuit uitpakken. We zien het vanzelf wel", hield hij zich op de vlakte.

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo presteerde op Silverstone eveneens goed door na een inhaalrace achter de Nederlander als vijfde over de eindstreep te komen.

Door zijn vierde plek in Groot-Brittannië schoof Verstappen een plekje op in de WK-stand, waardoor hij nu de nummer zes is met 57 punten. Vier weken na de race in Hongarije strijkt de Formule 1 neer in België.