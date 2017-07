Verstappen eindigt als vierde in Groot-Brittannië, zege Hamilton

Verstappen leek lange tijd genoegen te moeten nemen met de vijfde plaats, maar in de slotronde profiteerde hij van een lekke band van Sebastian Vettel, die op dat moment op de vierde plek reed en uiteindelijk slechts zevende werd.

Mercedes-coureur Hamilton reed onbedreigd naar de overwinning, voor teamgenoot Valtteri Bottas (tweede) en Ferrari-rijder Kimi Raikkonen (derde). De top tien werd gecompleteerd door Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Vettel, Esteban Ocon, Sergio Perez en Felipe Massa.

De 19-jarige Verstappen kende dit seizoen veel pech en haalde voor het eerst in vier races weer eens de finish. Eerder werd de Limburger vijfde in Australië, Rusland en Monaco. Alleen in China (derde) pakte hij een podiumplek.

In de WK-stand boekte de Nederlander een plaatsje winst, waardoor hij nu zesde staat met 57 punten. Vettel leidt ondanks zijn zevende plek op Silverstone nog nipt met 177 punten, voor Hamilton (176), Bottas (154), Ricciardo (117) en Raikkonen (98).

Safetycar

Voor Renault-coureur Jolyon Palmer was de race zondag al voorbij voordat er gestart was. De Brit kampte tijdens de opwarmronde met een technisch probleem en moest zijn auto daardoor langs de kant zetten.

Na de eerste ronde kon ook Carlos Sainz niet verder doordat hij in aanraking kwam met zijn Toro Rosso-collega Daniil Kvyat, die zijn weg wel kon vervolgen. Vanwege de crash moest er echter wel een safetycar aan te pas komen.

Nadat de safetycar van de baan was, zag Verstappen voor zich het gat met leider Hamilton en nummer twee Raikkonen groeien. De Red Bull-rijder had als belangrijkste missie om zijn bij de start veroverde derde plek te verdedigen tegenover Vettel. Hij was de Duitser bij de start namelijk gepasseerd.

Dat lukte aanvankelijk prima, want Verstappen sloeg op fraaie wijze een aanval van de viervoudig wereldkampioen af. Na een slechte pitstop, waarbij hij van supersofts naar softs wisselde, moest hij Vettel echter alsnog voor laten gaan.

Royaal

Vooraan ging Hamilton ondertussen royaal aan de leiding. Nummer twee Raikkonen reed in zijn Ferrari een tijd lang vrij geïsoleerd op de tweede plaats, maar moest Hamiltons Mercedes-collega Bottas ongeveer halverwege de race toch voor laten gaan.

Ricciardo boekte ongeveer op datzelfde moment flinke winst. De Red Bull-coureur begon als negentiende, maar werkte zich op naar plaats zes. Hij moest die positie even afstaan aan Hülkenberg, maar de rijder van Renault kampte in de slotfase met technische malheur en viel daardoor weer een plaats terug.

Vooraan slaagde Raikkonen erin om zijn tweede plaats te heroveren, totdat hij vlak voor het eind naar binnen moest vanwege hevige bandenslijtage. Dat gold ook voor Verstappen. Raikkonen zag daardoor Bottas weer passeren. Niet veel later begaf ook de linkervoorband van Ferrari-teamgenoot Vettel het, waardoor de Duitser terugviel naar plaats zeven.

Dat gebeurde allemaal ver achter drievoudig wereldkampioen Hamilton, die voor de vijfde keer in zijn carrière de beste was op Silverstone en Vettel in de strijd om de wereldtitel tot op één punt naderde.

Over twee weken staat in Hongarije de elfde van twintig races op het programma. Vervolgens is er een zomerstop van vier weken, waarna op zondag 27 augustus de Belgische Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps wordt verreden.