Raikkonen en Vettel denken Hamilton te kunnen kloppen in thuisrace

De Ferrari-coureurs eindigden zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië respectievelijk als tweede en derde achter de Brit en denken dat er tijdens de race meer in het vat zit.

"Er zijn kansen, zoals altijd. Naarmate de kwalificatie vorderde ging het steeds beter", oordeelde oud-wereldkampioen Raikkonen na de kwalificatie.

De 37-jarige Fin gaf iets meer dan een halve seconde toe op Hamilton. "We doen het hele weekend al goed mee. De auto is verbeterd en doet het goed. Een tweede startplek is een prima resultaat."

Ferrari won eind mei in Monaco voor het laatst een race, toen Vettel als eerste over de finish kwam. "We gaan zondag proberen de Mercedes te verslaan en een sterke race te rijden", aldus Raikkonen. "We hebben niets te verliezen. We zijn met z'n tweeën, dus we proberen er het maximale uit te halen."

Vettel

Teamgenoot Vettel sprak woorden van gelijke strekking. "Het belangrijkste is dat de auto dit weekend goed is. We hebben ons vandaag verbeterd en morgen zou het dus ook beter moeten gaan. We komen iedere race dichterbij", zei de WK-leider.

De viervoudig wereldkampioen gaf wel toe dat hij en Raikkonen tijdens de kwalificatie niet in de buurt kwamen van Hamilton, die voor de 67e keer op pole position staat en daarmee het record van Michael Schumacher (68 keer) bijna te pakken heeft.

"De tijd die hij aan het eind neerzette (1.26,600, red.) was echt heel snel. Zijn eerdere tijd hadden we nog wel kunnen evenaren, maar het uiteindelijke gat was wat groter. Lewis verdiende pole position vandaag."

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 14.00 uur. Achter Hamilton, Raikkonen en Vettel bezet Max Verstappen de vierde plaats op de startgrid.