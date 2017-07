Verstappen baalt van grote achterstand op Mercedes en Ferrari

Verstappen begint op het circuit van Silverstone als vierde. Hij klokte zaterdag in de kwalificatie weliswaar de vijfde tijd, maar profiteert van een straf van Valtteri Bottas.

De verwachtingen zijn niet al te hoog bij de Limburger. "We zijn hier gewoon te langzaam. We houden de Mercedessen en Ferrari's niet bij en achter ons is het gat ook zeven tienden, dus het wordt saai", zei hij bij Ziggo Sport.

Een evenaring van zijn optreden van vorig jaar, toen hij achter Lewis Hamilton als tweede eindigde, zit er volgens Verstappen niet in. "Ik hoop gewoon dat de motor het volhoudt en dan stuur ik de auto naar huis."

Ricciardo

Waar Verstappen de afgelopen drie races te maken had met pech, was het nu de beurt aan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër viel al in de eerste sessie stil en start daardoor vanaf de achterste rij.

"Ik maakte me zelf geen zorgen, ik had geen problemen. Maar als dat gebeurt, gebeurt het. Je kan daar als coureurs niets aan veranderen. Ik doe altijd mijn best", aldus de 19-jarige Nederlander.

Verstappen kan het gat met zijn teamgenoot in de WK-stand wel flink verkleinen. Door uitvalbeurten in achtereenvolgens Canada, Azerbeidzjan en Oostenrijk is de coureur naar de zevende plek gezakt. Ricciardo staat vijfde.