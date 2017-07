Verstappen start als vierde in Groot-Brittannië

In de derde en laatste kwalificatiesessie kwam Verstappen zaterdag op supersofts tot 1.28,301. Dat was de vijfde tijd, maar Valtteri Bottas start zondag ondanks de vierde tijd in de kwalificatie door een gridstraf pas als negende. Mercedes-coureur Hamilton klokte 1.26,600.

Ferrari-rijders Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel bezetten zondag bij de race de startplaatsen twee en drie. Achter Verstappen staan Nico Hülkenberg (Renault) en Sergio Perez (Force India).

Daniel Ricciardo, Verstappens teamgenoot bij Red Bull, viel al in Q1 uit met een probleem aan zijn auto. De Australiër, die eerder al een gridstraf kreeg vanwege een nieuwe versnellingsbak, start zondag als voorlaatste.

De race, waarbij er kans is op regen, begint zondag om 14.00 uur. In de voorgaande drie edities op Silverstone was drievoudig wereldkampioen Hamilton steeds de beste.

Verstappen aast in Groot-Brittannië op een einde van een negatieve reeks. Hij viel in vijf van de laatste negen races uit met technische problemen. De Limburger moest onder meer in de laatste drie Grands Prix de strijd voortijdig staken.

Alonso

In Q1 van de kwalificatie kregen de coureurs al vroeg de rode vlag nadat Ricciardo, die op dat moment de snelste tijd had, met een technisch probleem langs de baan stond. Zijn auto moest worden weggesleept. Hij strandde uiteindelijk samen met Lance Stroll, Kevin Magnussen, Pascal Wehrlein en Marcus Ericsson in de eerste sessie.

Fernando Alonso was in het eerste deel van de kwalificatie verrassend de snelste. De oud-wereldkampioen klokte namens McLaren op de valreep 1.37,598, doordat hij op het moment dat het droog werd wisselde van intermediates naar supersofts. Hij verbeterde de tot dat moment snelste tijd van Verstappen (1.38,912) ruimschoots.

De 35-jarige Alonso start zondag bij de Grand Prix door een gridstraf overigens als laatste. Hij vormt zodoende samen met Ricciardo de achterste startrij.

Droog

Bij de start van Q2 was het weer droog, waardoor in navolging van Alonso ook de andere coureurs hun intermediates inwisselden voor de zachte of superzachte band. Ditmaal bleek Hamilton de snelste (1.27,893). Jolyon Palmer, Daniil Kvyat, Alonso, Carlos Sainz en Felipe Massa behoorden tot de afvallers.

In Q3 was Hamilton verreweg de snelste door als enige onder de 1.27 te blijven. Nummer twee Raikkonen gaf meer dan een halve tel toe op de Brit. Vettel en Bottas doken ook nog onder de 1.28.