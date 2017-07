Horner benadrukt dat nieuwe motorregels in Formule 1 cruciaal zijn

Eerder dit jaar maakte de internationale automobielfederatie FIA bekend dat de krachtbronnen over vier jaar luidruchtiger en goedkoper worden. Met name meer geluid is een tegemoetkoming naar veel fans.

De exacte regels moeten nog worden opgesteld en de 43-jarige Horner vindt dat de betrokken partijen daarbij in het belang van de toekomst van de sport niet over één nacht ijs moeten gaan.

"De Formule 1 staat voor een aantal serieuze vraagstukken. Wat is het doel van de nieuwe regels? Technologie of sport en entertainment?", vraagt Horner zich vrijdag hardop af op een persconferentie.

"Met het nieuwe eigenaarschap van Liberty Media is een toename van geluid en snelheid het hoofddoel. Ik hoop dat de nieuwe regelgeving voor de fundamentele aspecten als de prijs, prestatie en aantrekkelijkheid een sleutel is."

Verstappen

In de laatste jaren beschikt Red Bull, het team van coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo, over een mindere motor dan concurrenten Mercedes en Ferrari. Horner hoopt dat geld in de toekomst minder bepalend is in de sport.

"We willen dat de motoren minder verschil maakt en alles bij elkaar zijn ze nu ook heel erg duur. Het is niet in verhouding", vindt de Brit, die benadrukt dat er niet vergeten moet worden om naar de lange termijn te kijken.

"De nieuwe regels vanaf 2021 hebben anders waarschijnlijk ook maar een houdbaarheid van acht tot tien jaar. Hoeveel mensen rijden in 2030 eigenlijk nog in een auto? Zijn ze elektrisch? De wereld verandert zo snel op dat gebied."

Verstappen kent mede door problemen met zijn motor tot dusver een teleurstellend seizoen. De 19-jarige Nederlander reed vijf van de negen races niet uit.

Kleiner

Horner ziet desondanks dat het verschil met concurrenten Mercedes en Ferrari wel kleiner is geworden. De Red Bull-teambaas is te spreken over de recente prestaties van Ricciardo, die in de laatste vijf races telkens op het podium stond.

"We zijn dichterbij gekomen en Daniel kent een geweldige reeks. Vorige week in Oostenrijk finishte hij zonder een safetycar slechts zes seconden achter de winnaar en hield hij een Mercedes achter zich. Hopelijk kan hij dat volhouden."

Verstappen krijgt dit weekend de kans om ook weer mee te strijden in de voorhoede. De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 14.00 uur. Zaterdag staan eerst nog de derde vrije training en de kwalificatie op het programma.