Verstappen noteert vijfde tijd in tweede vrije training op Silverstone

De meeste coureurs waren flink sneller dan tijdens de eerste training. Verstappen klokte zijn snelste ronde in zijn Red Bull op supersofts in 1.29,098. Daarmee gaf hij een halve seconde toe op Bottas (1.28,496).

Ook Lewis Hamilton (1.28,543), teamgenoot van Bottas bij Mercedes, en Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen (1.28,828) en Sebastian Vettel (1.28,956) waren sneller dan Verstappen.

Net als in de eerste oefensessie begonnen veel rijders op de zachte band om later te wisselen naar de superzachte band. Thuisrijder Hamilton was de enige die de hele training afwerkte op softs.

Daniel Ricciardo (1.29,586), Nico Hülkenberg (1.29,936), Felipe Massa (1.30,006), Fernando Alonso (1.30,238) en Esteban Ocon (1.30,383) bezetten in de tweede vrije training de plaatsen zes tot en met tien.

Crash

Tijdens de oefensessie op Silverstone ontsnapte Verstappen aan een crash toen hij Williams-rijder Massa wilde inhalen. Een botsing tussen de twee werd ternauwernood voorkomen en de FIA stelde een onderzoek in naar Massa.

Eerder op de dag kwam Verstappen in de eerste training tot de derde tijd, toen hij 1.29,604 klokte. Bottas was toen in 1.29,106 de snelste, wederom voor teamgenoot Hamilton (1.29,184).

De Grand Prix van Groot-Brittannië begint zondag om 14.00 uur. Eerst worden zaterdag nog de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt.

Verstappen jaagt op Silverstone op een einde van een teleurstellende reeks. In de laatste drie Grands Prix haalde hij de finish namelijk niet. Met 45 punten staat de Nederlander op de zevende plek in de WK stand.