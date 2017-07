Derde tijd Verstappen tijdens eerste vrije training op Silverstone

Verstappen, die net als de meeste coureurs op softs begon en later naar supersofts wisselde, klokte zijn beste ronde in 1.29,604. Naast Bottas (1.29,106) was ook diens Mercedes-collega Lewis Hamilton (1.29,184) sneller.

Red Bull Racing-rijder Daniel Ricciardo was iets langzamer dan teamgenoot Verstappen: 1.29,942. Ferrari-coureurs Kimi Raikkonen (1.30,137) en Sebastian Vettel (1.30,517) moesten het doen met respectievelijk de vijfde en zesde tijd.

Van de drie topteams reed alleen Mercedes de hele training op de zachte band. Red Bull en Ferrari wisselden tijdens de oefensessie naar de superzachte band. Achter Vettel hoorden Daniil Kvyat (1.30,895), Fernando Alonso (1.30,993), Felipe Massa (1.30,999) en Stoffel Vandoorne (1.31,041) ook tot de snelste tien rijders.

De meeste ogen waren in de beginfase gericht op Vettel. De Duitse WK-leider had een primeur en testte korte tijd met een shield op zijn Ferrari, een bescherming van glas rond de cockpit.

Teleurstellende reeks

Later vrijdag, om 14.00 uur, staat de tweede vrije training op het programma. Zaterdag worden de derde vrije training en de kwalificatie afgewerkt en zondag begint om 14.00 uur de race op Silverstone.

Verstappen hoopt in Groot-Brittannië een einde te maken aan een teleurstellende reeks. Hij haalde in vijf van de negen races de finish niet, onder meer in de laatste drie Grands Prix.

Vorig jaar ging de winst op Silverstone net als in 2014 en 2015 naar Hamilton. Verstappen werd vorig jaar tweede doordat Nico Rosberg een tijdstraf kreeg. De Duitser, die later in het seizoen wereldkampioen werd, eindigde op plaats drie.