Hamilton weerlegt felle kritiek op absentie bij showevenement in Londen

De coureur van Mercedes besloot om het drukbezochte evenement in zijn thuisland, waarbij Formule 1-coureurs door de straten van Londen reden, aan zich voorbij te laten gaan. Het kwam hem op felle kritiek te staan van de Britse pers.

"In zo'n intense strijd om de wereldtitel probeer ik te doen wat het beste voor me is, zodat ik zo goed mogelijk kan presteren. Ik heb een paar dagen rustig aan gedaan", zei Hamilton op de persconferentie op Silverstone ter verdediging.

De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 kreeg veel kritische vragen over zijn afwezigheid. Journalisten stelden dat zijn relatie met de Britse fans nu wel eens vertroebeld kan zijn, maar Hamilton was het daar niet mee eens.

"Sinds ik tien jaar geleden met Formule 1 begon heb ik hier alleen maar liefde gekregen", weerlegde de 31-jarige Mercedes-rijder die suggestie. "Ik hou van de Britse fans, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Hopelijk weten de echte fans die hier op het circuit komen dat ik dat ieder jaar laat zien."

Telefoon

Bij de show in Londen begonnen toeschouwers te joelen toen de naam van de afwezige Hamilton werd omgeroepen. De Brit heeft daar weinig van meegekregen.

"Ik heb amper op mijn telefoon gekeken in de voorbije dagen en heb 'm zoveel mogelijk uit gezet. Ik heb hem alleen een paar keer aan gezet om een berichtje te ontvangen, maar ik heb me er zoveel mogelijk van afgesloten."

"Natuurlijk gaan mensen hun mening vormen, maar ik voel me nu zo goed mogelijk voorbereid op de strijd die me zondag wacht. Andere mensen hebben andere manieren om dat te doen."

Bottas

Teamgenoot Valtteri Bottas, die ook aanschoof bij de persconferentie en woensdag wel aanwezig was bij het spektakel, wilde geen oordeel vellen over de keuze van Hamilton om weg te blijven uit Londen.

"Ik denk dat iedere coureur het recht heeft om te kiezen bij welk evenement hij aanwezig is. Ik ken zijn programma niet, maar ik vind het prima. Ook al was ik er de enige Mercedes-rijder, het was leuk."

Onder anderen Max Verstappen gaf woensdag wel acte de presence bij het succesvolle evenement in de straten van Londen. De burgemeester van de Engelse hoofdstad liet zelfs weten geïnteresseerd te zijn om een Grand Prix te organiseren.

Hamilton is met Ferrari-coureur Sebastian Vettel in een felle strijd verwikkeld om de wereldtitel. Het verschil tussen beide coureurs is twintig punten in het voordeel van de Duitser.

Op het circuit van Silverstone staan vrijdag de eerste twee vrije trainingen op het programma, waarna op zaterdag de derde training en de kwalificatie volgen. De Grand Prix van Groot-Brittannië wordt zondag om 14.00 uur verreden.