Verstappen doet luchtig over 'prijskaartje' van 100 miljoen euro

Verstappen haalde in de eerste negen Grands Prix van 2017 liefst vijf keer de finish niet en liet daarover meerdere keren zijn ongenoegen blijken, waardoor in de media af en toe voorzichtig over een vertrek werd gespeculeerd.

Marko reageerde daarop door een flink prijskaartje om de nek van de Limburger te hangen. "Dat is niet verkeerd toch? Daar mag ik niet over klagen", zegt een luchtige Verstappen donderdag op het circuit in Groot-Brittanniƫ, waar zondag de tiende race van het Formule 1-seizoen op het programma staat.

"Het zal positief bedoeld zijn, maar ik wil resultaten hebben. Al maakt het me niet zoveel uit dat Marko dat zegt. Ik heb een contract en nu weten jullie de afkoopsom."

Verstappen, die nog tot en met 2019 vastligt bij Red Bull, wil op Silverstone eindelijk weer eens de finish halen. "Ik probeer m'n best te doen en dan zie ik het wel. Als je bij de pakken neer gaat zitten heb je helemaal niets, dus ik moet positief blijven. Het probleem is dat er steeds weer iets anders gebeurt. Ik hoop dat het nu een keer klaar is."

Verstappen hoopt dat enkele kleine upgrades zijn auto goed doen. "In Oostenrijk had ik een probleem met de koppeling en dat is niet het makkelijkste, maar ik denk dat het wel gefixt kan worden. We hebben weer een aantal upgrades meegenomen, maar de grote dingen komen waarschijnlijk in Hongarije."

Speech

Op maandag, een dag na de teleurstellende race in Oostenrijk, maakte Verstappen indruk bij zijn team door een speech te geven voor het aanwezige peroneel in de Red Bull-fabriek. Onder anderen teambaas Christian Horner liet zich er positief over uit.

"Dat doe ik wel vaker. Ik heb het dan over het weekend en mijn ervaringen. Bij Mercedes doen ze het ook, dan roepen ze iedereen bij elkaar. Bij ons sta ik op een podiumpje en spreek ik voor vier- of vijfhonderd mensen", aldus Verstappen.

De Nederlander denkt dat hij daar goed aan deed. "Ik wilde het personeel motiveren. Het is altijd goed als een coureur daarbij is. Er wordt vaak lang doorgewerkt en ik denk niet dat iedereen daar altijd zin in heeft, maar als je ze in persoon aanspreekt, kunnen ze weer iets harder voor je rennen."

Silverstone

Het voortbestaan van de Britse Grand Prix op Silverstone na 2019 is door financiƫle redenen onzeker, maar Verstappen denkt niet dat de race van de Formule 1-kalender geschrapt zal worden. "Die zal nooit verdwijnen, het komt wel goed. Silverstone heeft historie, staat al lang op de kalender en heeft een mooi circuit. Zoiets ga je niet weggooien", is Verstappen stellig.

"Ze hebben een te duur contract met een clausule waardoor ze er onderuit kunnen. Dan zal er vervolgens wel weer een nieuwe eigenaar komen. Of andere circuits het geld hebben? Ik denk het niet."

Verstappen maakte woensdag met een aantal andere coureurs zijn opwachting bij een showevenement in de straten van Londen. De Red Bull-rijder betwijfelt of zo'n evenement jaarlijks moet terugkeren. "Het moet niet per se, anders wordt het veel te druk", oordeelt hij.

"Het wordt dan ook moeilijk voor de monteurs om alles klaar te maken. Het kan in Londen overigens wel, maar we moeten het niet opeens in alle steden gaan doen. Het moet wel zinvol zijn. Het is niet verstandig om dit ieder jaar te doen."

Vrijdag staan op het circuit van Silverstone de eerste en tweede vrije training op het programma. Zaterdag volgen de derde training en de kwalificatie. Zondag gaat om 14.00 uur de race van start.