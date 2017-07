Burgemeester Londen geïnteresseerd in Grand Prix in stadscentrum

Rondom Trafalgar Square in het centrum van Londen vond woensdag een showevenement plaats.

Eerder deze week werd duidelijk dat het circuit van Silverstone na 2019 mogelijk stopt met het organiseren van de Britse GP. Direct werd een stratencircuit in Londen genoemd als commercieel interessant alternatief voor Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1.

"Als de leiding van de Formule 1 met mij wil spreken, dan wil ik graag luisteren", zegt Khan tegen de BBC. "Ik heb de ambitie om ervoor te zorgen dat Londen de sporthoofdstad van de wereld blijft."

Een eventuele Grand Prix in Londen is nog ver weg, benadrukte Khan. "Er zijn enkele hindernissen die we moeten nemen. Maar ik ben absoluut geïnteresseerd om de Formule 1 naar Londen te halen."

Problemen

De logistieke moeilijkheden, geluidsoverlast en luchtvervuiling zijn de belangrijkste problemen voor Londen. Bovendien is het de vraag wie er gaat betalen voor een Grand Prix in de stad. De overheid is niet bereid om dat te doen. Het bedrijfsleven of de Formule 1 zal voor de kosten moeten opdraaien.

Komend weekend wordt de Grand Prix van Groot-Brittannië nog op Silverstone verreden. Vrijdag zijn de eerste trainingen. Zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd begint de race.