Teambaas Horner denkt dat Verstappen dit jaar nog drie races kan winnen

"Je ziet dat we progressie boeken", zegt Horner tegen Motorsport over de voortdurende aanpassingen die Red Bull doet aan het chassis en de motor.

Verstappen kent een erg ongelukkig jaar. In de eerste negen races viel hij vijfmaal uit. In de laatste drie Grands Prix wist de jonge Limburger steeds de finish niet te halen. Zijn beste resultaat tot dusver is een derde plaats in China.

"In de sport werkt het vaak zo dat de dingen uiteindelijk jouw kant opvallen. Als dat gebeurt, kan Max dit jaar nog drie races winnen. Hij hoeft niet eens iets te veranderen aan wat hij nu doet. Hij moet gewoon het geluk aan zijn zijde krijgen."

Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo stond na de laatste vijf Grands Prix steeds op het podium. "De auto wordt sterker en sterker", zegt Horner dan ook. "Vorige week in Oostenrijk hadden we misschien wel de meest competitieve auto dit seizoen."

"In sector twee, het bochtige gedeelte van het circuit, hadden we de snelste auto. We waren daar beter dan Ferrari en Mercedes."

Frustratie

Door zijn vele uitvalbeurten zei Verstappen eerder deze week dat hij het vertrouwen begint te verliezen in Red Bull. Adviseur Helmut Marko reageerde daarop door te stellen dat Verstappen "zelfs voor 100 miljoen euro" niet weg mag.

Horner zegt de frustratie van de 19-jarige Verstappen te begrijpen. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al heel wat ervaring. Dit soort dingen heeft hij bij het karten ook al eens meegemaakt."

Er is dan ook geen sprake van dat Verstappen zich tijdens de rest van het seizoen moet wegcijferen voor teamgenoot Ricciardo. Verstappen staat met 45 punten zevende in de WK-stand, Ricciardo bezet met 107 punten de vierde plek. WK-leider Sebastian Vettel heeft na negen races 171 punten.

Kampioenschap

"We denken op dit moment niet aan het kampioenschap, de kijken alleen hoe we de prestaties van onze auto kunnen verbeteren", vertelt Horner. "We beschouwen onszelf op dit moment niet als kanshebber op de titel. We willen gewoon elke race alles geven wat we hebben en hopen daarmee het gat te dichten.

De Brit zegt dat Verstappen absoluut vrij is om voor eigen kansen te rijden. Als het gat tussen Vettel en Ricciardo vijftien of twintig punten was, dan was het een ander verhaal. Maar met een achterstand van 64 punten halverwege het seizoen moet je een flinke optimist zijn om teamorders af te vaardigen."

Verstappen hoopt komend weekend tijdens de Britse GP eindelijk weer eens WK-punten te pakken. De eerste trainingen zijn op vrijdag, de race begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.