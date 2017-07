Red Bull-baas zegt dat Verstappen zelfs voor 100 miljoen niet weg mag

"We hebben hem in de Formule 1 gebracht en zien het krankzinnige potentieel", aldus Marko woensdag in de Duitse krant Bild. "We willen met hem wereldkampioen worden. Zelfs voor 100 miljoen euro laten we Verstappen niet gaan."

De woorden van Marko zijn een reactie op Verstappen, die dinsdag in gesprek met Motorsport zei dat hij het vertrouwen in zijn team Red Bull Racing begint te verliezen.

"Na de race was ik kalm, maar het is natuurlijk erg teleurstellend wat er gebeurt", aldus de 19-jarige Limburger. "Op deze manier verlies je het vertrouwen. Niet in mezelf, maar in het geheel bedoel ik, als dit soort dingen blijven gebeuren."

Teleurstellend seizoen

Zondag viel Verstappen bij de Grand Prix van Oostenrijk al in de eerste ronde uit. Bij de start verloor de Limburger door een haperende koppeling enkele plekken, waarna hij in de eerste bocht het slachtoffer werd van een botsing tussen Daniil Kvyat en Fernando Alonso, die hem van de baan beukte.

De race paste in het teleurstellende seizoen van Verstappen, die door verschillende problemen slechts in vier van de negen Grands Prix de finish haalde. In Bahrein begaven zijn remmen het, in Spanje crashte hij met Kimi Raikkonen, in Canada was er een elektrisch probleem aan zijn wagen en in Azerbeidzjan gaf de Renault-motor van zijn Red Bull de geest.

Ondanks alle tegenslag heeft Marko goede hoop dat Verstappen in de rest van het seizoen tot betere resultaten komt. "We hebben hem gezegd dat we alles doen wat in onze macht ligt, om deze ongelooflijke pechreeks te stoppen", zegt Marko.

Contract

Het contract van Verstappen loopt nog tot eind 2019. In de eerste negen races van het seizoen behaalde hij 45 punten. Daarmee staat hij op de zevende plaats in het wereldkampioenschap.

Aankomende zondag krijgt Verstappen de kans om zich te revancheren voor het teleurstellende optreden in Oostenrijk. In Engeland staat dan de Grand Prix van Silverstone op het programma.