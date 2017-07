Vasseur volgt Kaltenborn op als teambaas Sauber

Vasseur vertrok in januari bij Renault, waar hij slechts één jaar de leiding had over het raceteam. "Frédéric heeft een lange en succesvolle carrière in de internationale autosport. We zijn blij dat hij naar ons komt", zei Pascal Picci, baas van Sauber, woensdag bij de bekendmaking van de aanstelling van Vasseur.

Maandag treedt Vasseur officieel in dienst van Sauber. Een dag eerder staat op SIlverstone de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma.

De 46-jarige Kaltenborn, die in 2012 teambaas werd, moest drie weken geleden vertrekken omdat ze het niet eens zou zijn met de gewenste strategie van de nieuwe Zwitserse eigenaar van het team. Ze was sinds 2000 werkzaam bij het team.

Faillisement

Kaltenborn redde vorig jaar het noodlijdende Sauber van de ondergang door in zee te gaan met investeringsmaatschappij Longbow Finance.

Hoewel een faillisement werd voorkomen, is Sauber dit seizoen - met de Duitser Pascal Wehrlein en de Zweed Marcus Ericsson achter het stuur - nog steeds een team in de achterhoede. Wehrlein pakte tot op heden vijf punten voor de WK-stand. Ericsson is nog puntloos.

Kaltenborn raakte de laatste jaren vaak in opspraak. Zo lag de Oostenrijkse in 2015 onder vuur nadat Sauber drie coureurs - onder wie Giedo van der Garde - had vastgelegd. De Nederlander spande een rechtszaak aan waarna de Zwitserse renstal een forse schadevergoeding moest betalen.