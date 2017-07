Mogelijk geen Grand Prix meer op Silverstone na 2019

De eigenaar van het circuit maakte dinsdag bekend gebruik te maken van een clausule waardoor het huidige contract met de Formule 1 na 2019 niet meer geldig is.

Silverstone is sinds 1987 het decor van de Britse Grand Prix in de Formule 1. Zondag staat de 51e editie van de race op het programma.

De eigenaar van het circuit, de Britse Racing Drivers’ Club (BRDC), lijdt de laatste jaren verlies met de organisatie van de race.

Het gaat om een verlies van 3,2 miljoen euro in 2015 en 5,4 miljoen euro in 2016. ''We verwachten dit jaar een vergelijkbaar verlies als in 2016'', zegt John Grant, voorzitter van de BRDC. "De Grote Prijs is voor ons niet levensvatbaar onder de voorwaarden van het huidige contract."

BRDC wil daarom graag opnieuw onderhandelen over de financiële voorwaarden met Libery Media, de eigenaar van de Formule 1.

De eerste Grand Prix van Groot-Brittannië vond plaats in 1950. Alleen in Monza en Monaco werden meer Grands Prix georganiseerd.