Verstappen begint vertrouwen te verliezen in Red Bull

"Na de race was ik kalm, maar het is natuurlijk erg teleurstellend wat er gebeurt", zegt Verstappen dinsdag tegen Motorsport. "Op deze manier verlies je het vertrouwen. Niet in mezelf, maar in het geheel bedoel ik, als dit soort dingen blijven gebeuren."

Bij de start in Oostenrijk verloor Verstappen door een haperende koppeling enkele plekken, waarna hij in de eerste bocht het slachtoffer werd van een botsing tussen Daniil Kvyat en Fernando Alonso, die hem van de baan beukte.

Volgens Verstappen had hij vanwege het probleem met de koppeling ook zonder de crash de finish nooit gehaald op de Red Bull Ring.

"Tijdens de opwarmronde merkte ik al dat er iets mis was. Toen ik wegreed schudde de auto behoorlijk, dat was duidelijk niet in orde. Bij de start begon de koppeling te trillen, vermoedelijk was er toen al iets kapot. Ik wist toen al dat het game over was."

Excuses

De race in Oostenrijk paste in het teleurstellende seizoen van Verstappen, die door verschillende problemen slechts in vier van de negen Grands Prix de finish haalde. In Bahrein begaven zijn remmen het, in Spanje crashte hij met Kimi Raikkonen, in Canada was er een elektrisch probleem aan zijn wagen en in Azerbeidzjan gaf de Renault-motor van zijn Red Bull de geest.

Teambazen Christian Horner en Helmut Marko boden Verstappen na zijn nieuwe uitvalbeurt in Oostenrijk excuses aan. "Wat kan ik zeggen?", vraagt Verstappen zich af. "Met 'sorry' schiet ik niets op. Sinds de race in Monaco (eind mei, red.) heb ik nul punten gepakt."

"Ik denk dat het team nooit eerder zoveel uitvalbeurten in één seizoen heeft meegemaakt. Hier doe je normaal gesproken drie of vier seizoenen over. Het moet een keer ophouden. Ik weet dat ze bij het team altijd hun uiterste best doen. Maar het is elke keer een ander probleem. Dat maakt het moeilijk om een oplossing te vinden."

Voor de race in Oostenrijk stelde vader en Red Bull-talentenscout Jos Verstappen nog dat zijn zoon ook komend jaar bij Red Bull zal rijden. Komend weekend krijgt Verstappen kans op revanche op het circuit van Silverstone. Daar wordt zondag de Grand Prix van Groot-Brittannië verreden. Vrijdagochtend zijn de eerste twee vrije trainingen.