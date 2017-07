WK-leider Vettel kan aflopend contract bij Ferrari verlengen

"Het is aan hem, maar ik heb hem duidelijk gemaakt dat als hij wil blijven, we zijn contract meteen vernieuwen", aldus Sergio Marchionne, de directeur van Ferrari.

Het huidige contract van Vettel loopt aan het einde van dit jaar af. De Duitser wil zelf nog niet onderhandelen over een nieuw contract en zich volledig concentreren op de komende races. Hij vindt dat er later deze zomer nog genoeg tijd is om over zaken als geld en contractduur te praten.

Vettel is bezig aan zijn derde jaar bij het Italiaanse team. Tussen 2010 en 2013 veroverde hij bij Red Bull Racing vier keer op rij de wereldtitel.

Na zijn tweede plaats in Oostenrijk heeft Vettel twintig punten voorsprong op Lewis Hamilton in de WK-stand. De Duitser won dit jaar al drie races en eindigde zondag zes tienden van een seconde achter winnaar Valtteri Bottas.

Duitse vrienden

In de laatste drie races kwam Vettel niet verder dan een tweede en twee vierde plekken. Desondanks heeft Marchionne veel vertrouwen in de Duitser. "Het was erg close in Oostenrijk. We staan er gewoon weer en onze Duitse vrienden (Mercedes, red.) weten dat ook", aldus Marchionne.

"Ze voelen onze hete adem in hun nek. Dit kleine gaatje zullen we dichten. Ik ben veel gelukkiger dan dat ik in het verleden was. We zijn aan onze taak begonnen en moeten dit volhouden tot het einde van het seizoen."

Mercedes lijkt het enige alternatief als Vettel besluit om zijn contract bij Ferrari niet te verlengen, maar Mercedes-adviseur Niki Lauda verwees een eventuele overstap onlangs nog naar het rijk der fabelen. "Hij is een Ferrari-coureur. Hij zit met zijn hoofd bij dat team en ze hebben daar genoeg geld", zei de Oostenrijkse drievoudig wereldkampioen.

Komende zondag staat op Silverstone de Grand Prix van Groot-Brittannië op het programma. Het is de tiende van twintig races dit seizoen.