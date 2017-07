Bottas opgelucht dat hij Vettel voor kon blijven in slotfase GP Oostenrijk

"Vettel kwam steeds dichterbij en hij was snel", blikte de Finse coureur van Mercedes tegenover Motorsport.com terug op de zenuwslopende finale op de Red Bull Ring.

"Ik had problemen met mijn linkerachterband. De blaren werden steeds groter en ik verloor tijd achter wat achterblijvers. Het is lastig om te zeggen of hij me met een extra ronde wel had ingehaald maar ik was in elk geval blij dat de finishvlag die ronde viel."

Bottas kende een vlekkeloos weekeinde in Spielberg. Hij pakte zaterdag in de kwalificatie pole position en maakte het karwei een dag later gedecideerd af.

De nummer drie in de WK-stand had de zege onder meer te danken aan een perfecte start, al werd die nog wel even bestudeerd door de wedstrijdleiding omdat Bottas te vroeg zou zijn vertrokken.

"Op de beelden is te zien dat de auto pas gaat bewegen op het moment dat de lichten uit waren", zei Bottas na afloop terecht. "Dat is het belangrijkste. Dit was een van mijn betere starts. Misschien was het wat risicovol maar ik wist dat ik een goede start neer moest zetten. Soms heb je een megastart, soms ben je wat traag weg. Dit was mijn beste reactie op de startlichten."

Raikkonen

Bottas nam ook risico door voor een lange eerste stint te kiezen. Hij raakte daardoor heel even de koppositie kwijt aan Kimi Raikkonen, maar doordat Bottas over versere banden beschikte, kon hij zijn landgenoot al na twee rondjes weer passeren.

"Het team hield de situatie in de gaten en liet me doorrijden. Ik zag op het pitbord dat het gat naar Kimi zo’n twintig seconden bedroeg. Het was dus close of ik voor of achter hem terug zou komen op de baan. Ik vertrouwde het team volledig", aldus Bottas.

"De eerste ronden na mijn stop waren goed maar daarna kreeg ik blaren op de band. Dat werkte nadelig voor mijn snelheid. Desondanks was het goed om langer buiten te blijven en de tijd op de onbekende supersoft te minimaliseren."