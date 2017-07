Problemen uitgevallen Verstappen in Oostenrijk veroorzaakt door koppeling

Verstappen was op de Red Bull Ring vanaf de vijfde plek vertrokken, maar hij kwam in zijn eerste meters amper vooruit. "Ik ben bij het team geweest, het was een probleem met de koppeling", aldus de coureur van Red Bull Racing bij Ziggo Sport.

Volgens Verstappen voelde hij bij de start van de opwarmronde al dat het niet helemaal lekker ging met zijn koppeling. "Hij voelde raar aan, hij was toen al kapot."

Na zijn matige start probeerde Verstappen zo veel mogelijk uit de problemen te blijven in de eerste bocht, maar dat pakte niet goed uit. Hij werd geraakt door Fernando Alonso, die zelf door Daniil Kvyat in de rondte werd getikt. "Ik bleef aan de buitenkant rijden voor de zekerheid, maar ik werd op mijn achterwiel geraakt", zei Verstappen.

Slippende koppeling

De koppeling van de Red Bull trok dat niet, waarna zijn wagen niet meer vooruit te branden was. "Er ging een lager in de koppeling kapot, ik had geen drive meer. Ik reed met een slippende koppeling verder."

De enige optie was nog om zijn auto naar de pits terug te rijden, waardoor Verstappen voor de derde race op rij de finish niet haalde. In Canada en Azerbeidzjan viel hij de afgelopen twee wedstrijden vanwege technische problemen uit.

De nieuwe uitvalbeurt leidde tot veel teleurstelling. "Dit was het weer. De gifbeker is nog niet leeg. Ik had gehoopt op iets anders."

Volgende week staat al de volgende race op het programma. Dan wordt de Grand Prix van Groot-Brittannië verreden.