Verstappen valt ook in Oostenrijk snel uit

De coureur van Red Bull Racing had een slechte start, waardoor hij direct veel plaatsen verloor. De 19-jarige Limburger kwam vervolgens in de eerste bocht in aanraking met Fernando Alonso.

Verstappen spinde daarop, maar de snelheid was uit zijn wagen verdwenen. Hij keerde nog wel terug in de pits, maar zijn wagen was te beschadigd om verder te rijden.

Ook voor Alonso zat de Grand Prix erop. De Spanjaard werd in de eerste bocht van achteren geramd door Daniil Kvyat en kon Verstappen vervolgens niet ontwijken.

Het is de vijfde keer in zeven races dat Verstappen het eind van een Grand Prix niet haalt. In Spanje werd hij eveneens in de eerste bocht het slachtoffer van een crash, terwijl hij in Bahrein, Canada en Azerbeidzjan technische problemen kende met zijn wagen.