Verstappen valt ook in Oostenrijk snel uit

De coureur van Red Bull Racing had een slechte start, waardoor hij direct veel plaatsen verloor. De 19-jarige Limburger kwam vervolgens in de eerste bocht in aanraking met Fernando Alonso. Verstappen spinde daarop.

Na het incident was de snelheid uit zijn wagen verdwenen. Verstappen keerde nog wel terug in de pits, maar zijn wagen was te beschadigd om verder te rijden.

Ook voor Alonso zat de Grand Prix er na het incident op. De Spanjaard werd in de eerste bocht van achteren geramd door Daniil Kvyat en kon Verstappen vervolgens niet ontwijken. De Rus van Toro Rosso kreeg van de wedstrijdleiding een drive-through penalty.

Derde keer op rij

Het is de vijfde keer in zeven races dat Verstappen het eind van een Grand Prix niet haalt en de derde keer op rij. In Spanje werd hij eveneens in de eerste bocht het slachtoffer van een crash, terwijl hij in Bahrein, Canada en Azerbeidzjan technische problemen kende met zijn wagen.

Twee weken geleden in Azerbeidzjan lag Verstappen vierde, toen hij vanwege motorproblemen uitviel. In de race daarvoor in Canada begaf de accu het, terwijl Verstappen op plek twee reed.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op het thuiscircuit van Red Bull hoopte Verstappen zondag weer eens in de punten te eindigen. Er waren speciaal voor Verstappen zo'n 12.000 Nederlanders naar de Red Bull Ring gekomen.

De volgende Grand Prix staat volgende week zondag op het programma. Die wordt in Groot-Brittannië verreden.