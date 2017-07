Bottas wint Grand Prix van Oostenrijk, Verstappen valt in eerste ronde uit

Voor Bottas is is het de tweede zege in zijn carrière. De 27-jarige Fin van Mercedes was eerder dit jaar de snelste in Rusland.

WK-leider Sebastian Vettel eindigde op de tweede plaats en liep verder uit op concurrent Lewis Hamilton, die genoegen moest nemen met de vierde plek. Het verschil tussen beide kemphanen bedraagt nu twintig punten in het voordeel van de Duitser.

Daniel Ricciardo legde beslag op de derde plek. De Australiër van Red Bull stond voor de vijfde race op rij op het podium.

De prestaties van Ricciardo staan in schril contrast met het misfortuin van Verstappen, die dit jaar alleen in China met een derde plek het podium haalde.

Verstappen

Verstappen had een slechte start, waardoor hij direct veel plaatsen verloor. De 19-jarige Limburger kwam vervolgens in de eerste bocht in aanraking met Fernando Alonso. Verstappen spinde daarop.

De snelheid was daarna uit zijn wagen verdwenen. Hij keerde nog wel terug in de pits, maar zijn wagen was te beschadigd om verder te rijden.

Ook voor Alonso zat de Grand Prix er na het incident op. De Spanjaard werd in de eerste bocht van achteren geramd door Daniil Kvyat en kon Verstappen vervolgens niet ontwijken. De Rus van Toro Rosso kreeg van de wedstrijdleiding een drive-through penalty.

Het is de vijfde keer in zeven races dat Verstappen het eind van een Grand Prix niet haalt en de derde keer op rij. In Spanje werd hij eveneens in de eerste bocht het slachtoffer van een crash, terwijl hij in Bahrein, Canada en Azerbeidzjan technische problemen kende met zijn wagen.

Bottas

Bottas wist vanaf pole position zijn leidende positie te behouden. Volgens Vettel, die als tweede aan de race begon, maakte de coureur van Mercedes een valse start. Maar na onderzoek oordeelde de wedstrijdleiding dat de wagen Bottas niet te vroeg in beweging kwam.

Hamilton moest door een gridstraf op de achtste plek beginnen. De Brit was bij de start Verstappen al voorbij en kon enkele ronden later ook Sergio Perez en Romain Grosjean passeren waardoor hij op de vijfde plek belandde. Ricciardo veroverde in de eerste ronde de derde plek van Kimi Raikkonen.

Halverwege de race doken de coureurs één voor één de pits in voor een bandenwissel. Bottas ging als een van de laatsten naar binnen en moest zijn leidende positie afstaan aan Raikkonen, die nog geen pitstop had gemaakt.

Enkele ronden later heroverde Bottas met behulp van de DRS de leiding. Nadat ook Raikkonen een pitstop maakte, kwam hij achter Hamilton als vijfde weer de baan op.

In de laatste vijf ronden van de race naderde Hamilton Ricciardo tot minder dan een seconde en ook Vettel kwam nog erg dicht bij Bottas. Een poging van Hamilton in de voorlaatste ronde om Ricciardo te passeren werd door de Australiër uitstekend gepareerd, waarmee hij de derde plek veiligstelde.

Volgende week staat al de volgende race op het programma. Dan wordt de Grand Prix van Groot-Brittannië verreden.