Jos Verstappen stelt dat zoon Max ook volgend jaar bij Red Bull Racing rijdt

"Hij blijft zeker weten bij dit team", zei Jos Verstappen zondag tegen Sky Sports.

"Hij heeft geen groot probleem met het team", aldus de oud-Formule 1-coureur. "Max is een coureur die er altijd alles aan doet. Natuurlijk wil hij races finishen. Ik denk dat hij vandaag bij de start geen risico neemt. De auto ziet er dit weekend goed uit."

Door bertouwbaarheidsproblemen van de Renault-motor werd er de laatste weken gespeculeerd over een mogelijk vertrek van Verstappen bij Red Bull. In de laatste zes Grands Prix haalde de 19-jarige Nederlander tot zijn frustratie maar tweemaal de finish. Na zijn uitvalbeurt in Canada noemde Verstappen het seizoen tot dusverre "helemaal ruk".

Nederlandse fans

Ook twee weken geleden viel Verstappen in de Grand Prix van Azerbeidzjan al vroeg uit met motorproblemen.

Tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op het thuiscircuit van Red Bull hoopt Verstappen zondag weer eens in de punten te eindigen. Hij start vanaf de vijfde plek.

"Het is erg mooi om te zien hoeveel Nederlandse fans er hier zijn om hem aan te moedigen", vond Jos Verstappen. Een tribunedeel in Spielberg is geheel oranjegekleurd.

De Grand Prix van Oostenrijk is om 14.00 uur begonnen.