Max Verstappen heeft ook in de Grand Prix van Oostenrijk de finish niet weten te halen. De Red Bull-coureur had een slechte start en werd al in de eerste ronde geraakt waarna zijn race voorbij was. Mercedes-coureur Valtteri Bottas wist vanaf pole position met minimale voorsprong op Sebastian Vettel te winnen. Lees hier de race terug in het liveblog.