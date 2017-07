Verstappen baalt van gele vlag in slotfase kwalificatie in Oostenrijk

"Dit resultaat is een beetje jammer. Ik had liever iets verder naar voren gestaan", aldus de 19-jarige coureur van Red Bull Racing voor de camera van Ziggo Sport.

In de laatste minuut van Q3 viel de Haas van Romain Grosjean stil, waardoor Verstappen niet kon profiteren van de DRS en hij gelijk enkele tienden van een seconde verloor.

In een poging zijn 1.04,983 alsnog te verbeteren, reed Verstappen zijn auto in de grindbak. De Nederlander slaagde er nog wel in eigenhandig de pitbox te bereiken.

"Ik had zeker hoger kunnen eindigen als het geel niet was gevallen. Ik zat daardoor gelijk twee tienden boven mijn tijd. Ik wilde dat goedmaken in het laatste gedeelte van het circuit, maar toen ging ik eraf. Dat is natuurlijk balen. Aan de andere kant zit het over het algemeen wel redelijk goed."

Bocht 3

Verstappen kon vertrouwen putten uit Q2, waarin hij een nagenoeg perfect rondje reed. "Die was wel redelijk goed, al was ik niet helemaal tevreden met bocht 3. Daar verloor ik de achterkant. Dat is sowieso wel lastig in de kwalificatie. Maar op zich was het wel een prima rondje."

Over de race op zondag kon Verstappen nog niet veel zeggen. "We zien morgen wel hoe het zich ontvouwd."

Omdat Lewis Hamilton vanwege het vernieuwen van de versnellingsbak in zijn Mercedes van de derde naar de achtste stek wordt teruggezet mag Verstappen de Grand Prix vanaf de vijfde positie beginnen. Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas pakte in de kwalificatie pole position.