Verstappen klokt vijfde tijd in derde vrije training in Oostenrijk

De 19-jarige Verstappen kwam namens Red Bull Racing op ultrasofts tot een tijd van 1.05,784. Daarmee gaf hij bijna zeven tienden toe op Vettel, die zijn snelste ronde aflegde op dezelfde banden in 1.05,092.

Verstappen moest ook nog Lewis Hamilton (1.05,361), Valtteri Bottas (1.05,515) en Kimi Raikkonen (1.05,611) voor zich dulden.

De Limburger beleefde vrijdag ook al een goede dag op het thuiscircuit van Red Bull. Hij noteerde in de eerste vrije training op supersofts knap de tweede tijd (1.06,165) en klokte in de tweede oefensessie op ultrasofts de vierde tijd (1.05,832).

Hamilton toonde zich in beide vrije trainingen de sterkste. Hij verbeterde in de tweede vrije training met 1.05,483 zelfs het baanrecord, maar daar dook Vettel dus een dag later royaal onder.

Wat zaterdag verder opviel was dat Haas net als vrijdag tot rappe tijden kwam. Kevin Magnussen (1.05,936) en Romain Grosjean (1.06,015) vonden hun naam terug op de zevende en achtste plaats op de ranglijst. De Amerikaanse formatie rijdt in Oostenrijk met de laatste versie van de Ferrari-motor, die waarschijnlijk op Silverstone over een week ook in de auto's van het fabrieksteam terug te vinden is.

Zaterdag wordt vanaf 14.00 uur de kwalificatie verreden. Zondag start de race op hetzelfde tijdstip.

Vorig jaar eindigde Verstappen als tweede in de Oostenrijkse Grand Prix. De winst ging toen naar Hamiltonm na een aanvaring met zijn toenmalig teamgenoot Nico Rosberg. Raikkonen completeerde het podium.

Sinds Oostenrijk in 2014 weer terugkeerde op de Formule 1-kalender domineert Mercedes. Voor de zege van Hamilton was het Rosberg die namens de Duitse fabrikant twee keer won.