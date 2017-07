'Hamilton krijgt gridstraf in Oostenrijk door nieuwe versnellingsbak'

De Brit van Mercedes krijgt een nieuwe versnellingsbak, maar heeft daar nog geen zes races mee gereden en daar staat een straf op van de internationale autosportfederatie FIA.

Mercedes zou dit al dinsdag te horen hebben gekregen. De FIA heeft de straf nog niet bevestigd.

Hamilton finishte twee weken geleden met zijn vorige versnellingsbak als vijfde in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het was de vijfde race op rij die de Brit reed met die versnellingsbak.

Tweede

De Brit, drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, was vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Spielberg in Oostenrijk twee keer de snelste. Zaterdag volgen de derde training en kwalificatie.

Hamilton staat tweede in de WK-stand met 139 punten. Ferrari-coureur Sebastian Vettel is de leider in de stand met 153 punten.

De Grand Prix van Oostenrijk wordt zondag om 14.00 uur verreden.