Verstappen spreekt van 'positieve dag' na eerste vrije trainingen in Oostenrijk

De Nederlandse coureur van Red Bull Racing noteerde 's ochtends op supersofts knap de tweede tijd (1.06,165) en moest 's middags op de ultrasofts genoegen nemen met de vijfde tijd (1.05,832).

Desondanks baalde Verstappen er wel lichtjes van dat hij in de tweede oefensessie eerst lange tijd binnen moest blijven omdat hij met remproblemen kampte.

"Dat kostte ons een kleine dertig minuten", aldus Verstappen op zijn eigen website. "Toen dit was verholpen ging het uiteindelijk niet slecht en hebben we ongeveer ons complete programma af kunnen werken. Het was dus een positieve dag."

Verstappen is van mening dat de Red Bull Ring een onderschatte baan is. "Het is niet een baan waarop je heel veel grip hebt. Je hebt hier alleen korte bochten of hele lange bochten, dus als je een klein momentje hebt is het moeilijk om het te corrigeren, vooral met de grindbakken en de hoge kerbstones naast de baan. De gele kerbstones zijn erg groot voor onze Formule 1-auto's die daar niet op gebouwd zijn."

Verbeteren

Verstappen vindt het lastig om te zeggen wat men dit weekeinde van Red Bull kan verwachten. "Ik ben niet helemaal tevreden over vandaag op het gebied van de balans in de auto. We kunnen ons op elk gebied nog verbeteren", stelt de huidige nummer zes in de WK-stand.

"Zowel in de korte, als in de lange runs voelde de auto niet helemaal perfect. Er is nog wat werk te doen, maar we zaten niet te ver van de top af, dus we zullen zien morgen."

Lewis Hamilton toonde zich in beide vrije trainingen de snelste. De Mercedes-rijder bleef als enige coureur tot twee keer toe onder de 1.06 (1.05,975 en 1.05,483).