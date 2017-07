McLaren-coureurs krijgen verbeterde Honda-motor in Oostenrijk

Volgens de Japanse leverancier gaat door de upgrade vooral de 'rechtelijn-snelheid' van de McLarens erop vooruit. De vernieuwde versie werd bij de vorige Grand Prix in Azerbeidzjan al tijdens de trainingen getest. De resultaten waren volgens Honda bemoedigend.

De Britse renstal wordt al het hele seizoen geplaagd door een gebrek aan betrouwbaarheid en vermogen. In Baku werden pas de eerste punten van het seizoen gepakt. Alonso eindigde daar als negende.

Naast een motorupgrade is ook het chassis van McLaren verbeterd, zegt teambaas Eric Boullier tegen Motorsport. "We zijn al het hele seizoen keihard bezig om de achterstand weg te werken. Hoewel het resultaat in Baku niets is om feest voor te vieren, was het wel een teken dat we de goede kant op gaan."

"Met de verbeteringen die we hebben gepland voor Oostenrijk, waaronder de motorupgrade, zetten we een goede stap voorwaarts en kunnen we ons hopelijk mengen in het middenveld."

De Grand Prix in Oostenrijk wordt op 9 juli verreden.