Horner zegt dat frustratie Verstappen mede door succes Ricciardo komt

"Op dit moment is Max enorm gefrustreerd", geeft Horner donderdag te kennen aan Motorsport.com.

"Dat komt mede door het feit dat zijn teamgenoot podiumplaatsen pakt, en nu in Baku een overwinning. De problemen zijn echter niet de fout van het team of de energie die het team erin steekt."

Verstappen haalde in vier van de laatste zes Grands Prix de finish niet. In Baku lag hij op een kansrijke vierde positie toen zijn motor het opnieuw begaf.

Horner denkt echter dat het tij spoedig zal keren voor de pas 19-jarige Limburger. "Hij heeft een paar moeilijke races achter de rug, waarin het niet zijn kant op viel."

"Ik heb het gevoel dat er om de hoek een geweldig resultaat op hem ligt te wachten. Hij rijdt op dit moment zo ontzettend goed, hij heeft echt nog een extra versnelling gevonden. Nu zit hij in een serie met pech maar dat draait wel weer om. Dat is altijd zo."

Volwassen

Horner bestrijdt de verhalen dat Verstappen te geforceerd rijdt. "In alle eerlijkheid naar hem: dat is niet gebeurd. In Baku was hij het gehele weekend 'aan'. Hij was ongelofelijk indrukwekkend, met name in de tweede sector. Dus ik denk van niet."

"Voor een jongen van 19 is hij ontzettend volwassen. Logischerwijs is hij hongerig naar succes. Hij wordt beter van deze ervaringen, die uitermate frustrerend zijn. Hij komt sterker terug, daar twijfel ik niet aan."

Verstappen sprokkelde in de eerste acht races van het seizoen slechts 45 punten bij elkaar, waarmee hij de zesde plaats in de WK-stand inneemt. Ricciardo is met 92 punten op de vierde stek terug te vinden.