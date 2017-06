Marko verwacht dat Red Bull dit seizoen races 'op eigen kracht' kan winnen

"We hebben in de trainingen en kwalificatie in Baku laten zien dat de auto steeds sneller wordt", zegt Marko in een interview met het Duitse Auto Motor und Sport.

"We hebben nog niet de motoren van het niveau van Ferrari of Mercedes, maar we zijn op de goede weg. We kunnen op eigen kracht gaan winnen."

Red Bull-coureur Daniel Ricciardo wist de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven. Hij profiteerde van een stop-and-go-penalty voor Sebastian Vettel een een extra pitstop die Lewis Hamilton moest maken. Verstappen viel voor de derde keer in vier races uit wegens technisch malheur.

"Het goede gevoel van de overwinning van Ricciardo overheerste bij het team. De tijd van Max zal nog komen. Hij moet nog even geduld hebben. Het is moeilijk om zo vaak uit te vallen en nog moeilijker om dan je teamgenoot te zien winnen", erkende Marko.

Silverstone

De Oostenrijker verwacht dat Red Bull vooral bij de Grands Prix in Silverstone (16 juli) en in Boedapest (30 juli) opnieuw kans maakt op de overwinning.

"We hebben in Azerbeidzjan met de kleinste achtervleugel gereden, maar waren toch bij de besten in de bochten. Met de chassis hebben we een goede stap vooruit gezet en een seconde winst geboekt", aldus Marko.

Renault heeft volgens Marko duidelijke stappen gemaakt bij het verbeteren van de motor van Red Bull. "We zijn nu twee tienden van een seconde sneller op het rechte stuk. Dat lijkt weinig, maar je merkt het verschil."

Marko zegt dat Red Bull wat betreft de motor nog wel een kleine achterstand heeft op topteams Mercedes en Ferrari.

"We zitten nu op het niveau van hun tweede auto's, dus die van Valtteri Bottas en Kimi Raikkonen. Op Lewis Hamilton en Sebastian Vettel komen we normaal nog drie tot vier tienden per ronde tekort, maar we hebben nu de goede richting gevonden om ook dat niveau te halen."

De eerstvolgende Grand Prix is op zondag 9 juli in Oostenrijk.