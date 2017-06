Honda-baas blijft kritisch ondanks eerste punten voor McLaren

In de chaotische en spectaculaire race op het Baku City Circuit kwam Alonso als negende over de streep, waarmee hij twee punten veroverde. Teamgenoot Stoffel Vandoorne viel met een twaalfde plek buiten de punten.

"Het is heel positief, maar ik kan niet zeggen dat we heel erg tevreden zijn omdat het maar één race is", zegt Hasegawa dinsdag tegen Autosport.com.

De Japanner weegt mee dat er in Azerbeidzjan liefst zeven coureurs uitvielen, onder wie Max Verstappen. "Er finishten maar dertien auto's, dus vanuit dat oogpunt moet je realistisch zijn en zeggen dat we niet heel snel zijn."

Vooral door veel problemen met de Honda-motor stelden Alonso en Vandoorne in de eerste Grands Prix van het seizoen teleur. Tweevoudig wereldkampioen Alonso haalde drie keer de eindstreep niet en zijn Belgische collega haalde zelfs vier keer de finish niet.

Zesde keer

In aanloop naar het raceweekend in Azerbeidzjan voerde McLaren al voor de zesde keer een update door aan motor. Hasegawa vindt dat die verandering nog niet tot het gewenste effect leidde.

"De winst die we daarmee geboekt hebben is niet groot genoeg om de aansluiting te vinden, maar er is wel progressie. McLaren is niet heel enthousiast, want het was geen heel grote update."

Ondanks zijn kanttekeningen is Hasegawa ook positief. "Ik ben heel opgelucht dat we punten wisten te pakken. De coureurs hebben het goed gedaan in aan race die in het teken stond van overleven. Daar zijn we tevreden over."

Volgende week zondag staat in Oostenrijk de negende Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. Een week later wordt er geracet op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.