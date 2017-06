Villeneuve neemt het op voor Vettel na aanvaring met Hamilton

De Canadese wereldkampioen van 1997 zegt zelfs dat hij net zo gereageerd zou hebben als de coureur van Ferrari, die kwaad was omdat Hamilton vertraagde terwijl hij vlak achter hem reed toen de safety car op de baan was.

Vettel raakte daardoor de achterkant van de Mercedes van Hamilton. Vervolgens ging de Duitse leider in de WK-stand woedend naast Hamilton rijden en stuurde met zijn wagen tegen het voorwiel van zijn concurrent aan.

"Maar op dat moment reden ze pakweg 15 kilometer per uur, dus wat maakt het uit?", zegt Villeneuve dinsdag tegen Motorsport.com. "Het was lelijk, maar het was Hamilton die Vettel eerst een brake test gaf. Als een coureur dat vroeger bij mij zou doen, zou ik net zo reageren als Vettel."

Voor de actie kreeg Vettel, die een plaats voor Hamilton als vierde eindigde in Baku, een tijdstraf van tien seconden. "Dat is de zwaarste straf die hij had kunnen krijgen", weet Villeneuve.

Bovendien denkt de 46-jarige Canadees dat Vettel Hamilton niet wilde raken toen hij naast de Brit ging rijden. "Hij had een hand aan het stuur en met zijn andere hand wees hij naar Hamilton. Als je iemand bewust een tik geeft met je auto dan doe je dat met twee handen aan het stuur. Bovendien doe je het sowieso niet, omdat je je eigen auto niet wil beschadigen."

Prachtige televisie

Terwijl veel mensen in de Formule 1-wereld schande spreken over het incident en Hamilton sprak van "respectloze actie" van Vettel, is Villeneuve eerder blij met het voorval. "We hebben twee coureurs die vechten om de WK-titel, boos worden, maar geen schade maken."

"Dat is prachtige televisie en goed voor de sport. Alles beter dan Hamilton die aan zijn teamgenoot Valtteri Bottas vraagt om Vettel af te laten remmen. Dat was beschamend."

Daniel Ricciardo van Red Bull profiteerde van het geruzie tussen Vettel en Hamilton en boekte in Azerbeidzjan zijn eerste zege van dit seizoen. In de WK-stand staat de Australiër (92 punten) nog ver achter Hamilton (139 punten) en Vettel (153 punten).

Op 9 juli is in Oostenrijk de volgende Grand Prix van dit seizoen. Ferrari benadrukte dinsdag dat het niet te veel woorden vuil wil maken aan het incident tussen Vettel en Hamilton en dat het team zich focust op de race op de Red Bull Ring.