Verstappen: 'Leek me gisteren verstandig om eerst rustig te worden'

Het was voor Verstappen zijn derde uitvalbeurt in de afgelopen vier races. Voor de tweede keer kwam dat door technisch malheur en net als twee weken geleden in Canada had hij zicht op een podiumplek.

"Het is enorm balen als je op zo'n goede positie ligt en uitvalt", zei Verstappen maandag bij het programma Peptalk van Ziggo Sport. "Zeker als je ziet wat er daarna allemaal is gebeurd", zo hintte hij op een mogelijke racewinst.

Verstappen had zijn gezicht zondag niet bij de pers laten zien. "Ik had er even geen zin in", legde hij uit. "Ik ben nog een halfuur gebleven, heb met mijn engineer gesproken en ben weggegaan. Het leek me verstandig om eerst even rustig te worden."

Reden onduidelijk

Waar het misging met zijn auto, is volgens Verstappen nog niet helemaal duidelijk. "Dat wordt nog onderzocht. Het is in ieder geval iets met de motor. Brute pech."

De kans is groot dat Verstappen over twee weken bij de Grand Prix van Oostenrijk een compleet nieuwe motor tot zijn beschikking heeft. "Deze is wel klaar. Met het chassis lijkt me in ieder geval niets mis. De snelheid was goed."

Het maakte voor de Limburger niet erg veel uit dat het uiteindelijk zijn teamgenoot Daniel Ricciardo de zege greep. "Ik was sowieso aan het balen, al kan ik me er natuurlijk makkelijk zelf in verplaatsen."

Sabotage

Verstappen denkt niet dat alle tegenslag aan hem te wijten is. Ook een eventuele vorm van sabotage wees hij resoluut van de hand. "De monteurs zitten er ook mee. Die werken dag en nacht om de auto tiptop in orde te krijgen. Die balen ook als een stekker als ik uitval."

Enige lichtpuntje van het weekend was dat de Red Bull onverwacht snel was op het stratencircuit in Baku. "Dat heeft me positief verrast. De auto is absoluut vooruit gegaan, maar ik wil nu wel een keer punten scoren."

Woensdag zit Verstappen opnieuw achter het stuur, al is dat van de simulator. Met een lach: "Dan kan de motor in ieder geval niet kapot."