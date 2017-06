Hamilton wil niet in gesprek met Vettel over 'respectloze actie'

De Duitser van Ferrari gaf na de race aan dat hij zijn concurrent van Mercedes wil bellen om de lucht te klaren, maar daar zit Hamilton niet op te wachten. "Ten eerste heeft hij mijn nummer niet", zegt Hamilton maandag tegen Motorsport.com. "En ten tweede praat ik liever door te presteren op de baan."

Hamilton en Vettel botsten zondag op het stratencircuit in Baku letterlijk met elkaar. Toen de twee kort achter elkaar reden achter de safety car, raakte de Duitse leider in het WK-klassement tot tweemaal toe de Mercedes van Hamilton. Eén keer ging dat onbewust, omdat Hamilton plotseling vertraagde en Vettel op de achterkant van de Mercerdes van de Brit reed.

Vervolgens ging Vettel woedend naast Hamilton rijden en stuurde hij zijn Ferrari tegen het voorwiel van zijn concurrent aan. Het kwam Vettel op een tijdstraf van tien seconden te staan. Hamilton had schade aan de achterkant van zijn auto, wat tijdens de rode vlag-situatie gerepareerd kon worden.

"Het is niet goed wat gebeurde", kijkt Hamilton een dag later terug op het incident. "Maar het belangrijkste van alles is dat ik de race verloor door de schade. Verder wil ik er niet te veel aan denken. Ik moet mijn hoofd op orde houden richting de komende twaalf races, want die wil ik allemaal winnen."

Respectloos

Hoewel Hamilton, die in Baku een plaats achter Vettel als vijfde finishte, niet te veel aandacht meer wil besteden aan het incident, heeft hij nog altijd geen goed woord over voor de actie van de viervoudig wereldkampioen.

"Wat hij heeft gedaan is respectloos", aldus Hamilton, die nogmaals ontkent dat hij bewust remde toen Vettel vlak achter hem reed. "En stel dat ik dat wel gedaan had, dan nog verdiende ik niet zo’n reactie van hem. Je moet altijd respect tonen op de baan."

"Ik hoop niet dat jonge talenten het gezien hebben en dachten: zo moet je rijden. Vettel moet als meervoudig wereldkampioen het goede voorbeeld geven."

De race in Baku werd gewonnen door Daniel Ricciardo van Red Bull. De volgende Grand Prix is op 9 juli in Oostenrijk.