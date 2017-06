Blije Stroll (18) had nooit gedacht dat hij podiumplaats zou veroveren

"Ik had nooi gedacht dat ik het podium zou halen", zegt de coureur op de website van zijn team Williams. "Het is voor mij een droom die uitkomt."

"Het was een erg hectische race, waarin vanalles gebeurde. Gelukkig wist het team me over de radio kalm te houden. De snelheid was goed, we hielden het vol tot het einde en bleven uit de problemen."

Met 18 jaar en 239 dagen is Stroll net niet de jongste coureur ooit op een Formule 1-podium. Max Verstappen was twaalf dagen jonger toen hij vorig jaar de Grand Prix van Spanje won.

Stroll is pas de derde Canadees die een podiumplaats weet te veroveren. Alleen vader en zoon Gilles en Jacques Villeneuve gingen hem voor. De debutant beleefde een moeizame start aan het seizoen. In de eerste drie Grands Prix haalde hij de finish niet. Pas twee weken geleden in Canada veroverde hij met een negende plek zijn eerste WK-punten.

Bottas

Stroll bezorgde Williams de eerste podiumplek sinds de Canadese Grand Prix van vorig jaar, toen Valtteri Bottas derde werd.

Bottas, die inmiddels voor Mercedes uitkomt, wist Stroll zondag vlak voor de finish nog te passeren. Daarmee raakte de tiener zijn tweede plaats kwijt, maar de vreugde was er nauwelijks minder om.

"Het moet een van de meest close finishes aller tijden zijn geweest. We kwamen zij-aan-zij over de streep", zegt Stroll.

Strolls teamgenoot Felipe Massa viel in kansrijke positie voor een podiumplaats uit met technische problemen. "Het spijt me voor hem dat hij het niet gered heeft", aldus Stroll. "Als ik dit succes samen met hem had kunnen vieren, was dat de kers op de taart geweest. Zonder problemen weet ik zeker dat hij ook op het podium had gestaan."

Op 9 juli staat de volgende Grand Prix van het seizoen op het programma op de Red Bull Ring in Oostenrijk.