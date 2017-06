Hamilton vindt dat Vettel zichzelf ten schande heeft gemaakt in Azerbeidzjan

Toen de concurrenten dicht bij elkaar reden achter de safety car, ramde de Duitse leider in het WK-klassement tot tweemaal toe de Mercedes van Hamilton. Het kwam hem op een tijdstraf van tien seconden te staan. Hamilton verloor nog meer tijd, omdat hij zijn gehavende wagen in de pitsstraat moest laten repareren.

"Ik vind het een schande wat Vettel gedaan heeft. Hij heeft zichzelf vandaag ten schande gemaakt", zei Hamilton na de race waarin hij als vijfde eindigde. Vettel bleef hem net voor en kwam als vierde over de finish.

Over de boardradio uitte Hamilton al zijn ongenoegen over het gedrag van Vettel, die dacht dat de Brit bewust vertraagde op het moment dat de neutralisatie was afgelopen. Vettel tikte Hamilton daardoor van achter aan, ging daarna naast hem rijden en reed nogmaals tegen de Mercedes aan.

"De straf is veel te laag. Het is gewoon gevaarlijk rijgedrag van Vettel", beklaagde Hamilton zich over de boardradio en na de race ging hij daarmee verder. "Als Formule 1-coureur heeft Vettel een voorbeeldfunctie. Wat moeten de kinderen die kijken nu denken? Dit gedrag past niet bij een viervoudig wereldkampioen."

Hand opsteken

Hamilton ontkende dat hij bewust remde toen Vettel vlak achter hem zat en data van autosportfederatie FIA gaven hem na de race gelijk. Desalniettemin was Vettel op zijn beurt ook kwaad op de Brit.

"Hij gaf mij een braketest, dus wat verwacht je? Hij zal het vast niet met opzet hebben gedaan maar dit was geen goede manoeuvre van hem"", aldus Vettel, die met 153 punten nog altijd aan de leiding gaat in de WK-stand. Hamilton volgt op de tweede plaats met 139 punten.

Vettel, die in 2013 voor het laatste wereldkampioen werd, zei zelfs dat Hamilton ook een straf verdiend had en vond het niet meer dan normaal dat hij meteen zijn onvrede uitte. "Na het incident reden we naast elkaar en stak ik mijn hand op om duidelijk te maken dat ik niet blij met hem was."

De race in Baku werd gewonnen door Daniel Ricciardo van Red Bull. Zijn teamgenoot Max Verstappen viel al snel uit door technische problemen. Op 9 juni is in Oostenrijk de volgende Grand Prix van het seizoen.